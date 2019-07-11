Muhtarlar hünerlerini sergiledi

Samsun'da muhtarlar Halk Eğitim Merkezindeki kursları ziyaret ederek buradaki etkinliklere katıldı.

Samsun'un farklı ilçelerinde görev yapan 10 muhtar, Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezine gelerek burada cam işleme, çikolata yapımı ve tekstil kurslarına katıldı. Katıldıkları kurslarda ki çalışmaları inceleyen muhtarlar, üretilen yiyecek ve malzemelerin yapımına yardım ettiler.

Halk Eğitim Merkezini gezdikten sonra gurur duyduğunu ifade eden Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, "Burada üretilenlerin kesinlikle paraya, ticarete dönmesi gerekiyor. En önemlisi burası kadını ekonomiye kazandırıyor. Bu binayı tasarlayan kişiyi tebrik ediyorum. İçeriğini harika şekilde oluşturmuş" dedi.

Katıldıkları kurslarda muhtarlara hediyeler verildi.

Kaynak: İHA