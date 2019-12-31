İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Muhtarlar ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

Muhtarlar ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

Iğdır'da bulunan mahalle ve köy muhtarları ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Muhtarlar ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

Iğdır'da bulunan mahalle ve köy muhtarları ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kurum amirleri ve muhtarların katılımı ile kültür merkezinde düzenlenen toplantıda, 2019 yılı içinde mahalle ve köylerde kamu kurumları tarafından yapılan faaliyetler hakkında kurum amirleri tarafından sunum yapıldı. Yapılan sunumlar sonrası muhtarlar tarafından sorulan sorular, ilgili kurum amirleri tarafından cevaplanarak toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT