Muhtarlar ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

Iğdır'da bulunan mahalle ve köy muhtarları ile yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kurum amirleri ve muhtarların katılımı ile kültür merkezinde düzenlenen toplantıda, 2019 yılı içinde mahalle ve köylerde kamu kurumları tarafından yapılan faaliyetler hakkında kurum amirleri tarafından sunum yapıldı. Yapılan sunumlar sonrası muhtarlar tarafından sorulan sorular, ilgili kurum amirleri tarafından cevaplanarak toplantı sona erdi.

Kaynak: İHA