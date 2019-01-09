Muhtarlar madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi

Tüm Türkiye'de köy ve mahalle muhtarlarını bilgilendirmeye dönük eş zamanlı olarak başlayan bağımlılıkla mücadele toplantısı Adıyaman'da da yapıldı.

Adıyaman Valiliği himayesinde Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, emniyet müdürlüğü ve Yeşilay Adıyaman Şubesi iş birliğiyle il genelindeki mahalle ve köy muhtarları madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Toplantıya Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İlçe Kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli ile il genelindeki köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Gerçekleşen toplantıda Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konusunda Yeşilay'ın il genelinde yaptığı çalışmaları içeren bir sunum yaparken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yıldıray Yörük'de uyuşturucu ile mücadele konusunda İçişleri Bakanlığının yaptıkları analizleri ve hedefleri içeren bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Sunumların ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Uyuşturucu ülkemiz için artık bir tehlike halinden çıkıp tehdit haline gelmiştir. Bizde bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımı yüzde 3,5 iken bu oran Adıyaman'da Türkiye ortalamasının altında olup yüzde 0,5'dir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyetimize her türlü destek ve katkıyı veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ise, "Cumhurbaşkanımızın ve içişleri bakanımızın özellikle belirtikleri gibi öncelikle terörle mücadele ve ondan sonra uyuşturucu ile mücadele önem arz etmektedir. Bugüne kadar terörle mücadelede il jandarma komutanlığı olarak büyük başarılar elde ettik. Jandarma olarak aynı şekilde terörle mücadele ettiğimiz gibi uyuşturucu ile de etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Bundan sonrada siz değerli muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın destekleriyle bu mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, Adıyaman'da uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede yoğun gayret gösteren güvenlik birimlerine, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Vali Aykut Pekmez ise, Adıyaman'da uyuşturucu ve madde bağımlığı ile mücadelenin önemine değinerek, "Bugünkü toplantımızın konusunu oluşturan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele toplantısı tüm Türkiye'de valiliklerin himayesinde il ve ilçelerdeki köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Son yıllarda içişleri bakanlığımız ve tüm kurumlarımız bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadelenin içine girmiştir. Muhtarlarımız köylerimizde ve mahallelerimizde adeta bizim gözümüz ve kulağımızdır. Bugün uyuşturucu kullanımına karşı tedbirleri içeren sunum ve anlatımlarımızı muhtarlarımızın da köylerinde ve mahallelerinde vatandaşlarımıza anlatmaları büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA