Muhtarlık binasına verilen zararın altından çocuklar çıktı

DENİZLİ – Denizli'nin Buldan ilçesinde muhtarlık bahçesinden sökülen çiçekler, topraklarıyla birlikte binanın girişine atıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Muhtarlık binasına verilen zararın altından çocuklar çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde muhtarlık bahçesinden sökülen çiçekler, topraklarıyla birlikte binanın girişine atıldı. Kapı ve çerçevelere de zarar verilen olayın failleri, yaramaz çocuklar çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan'a bağlı Yeni Mahalle'de muhtarlık binasına çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Bahçedeki çiçekler sökülerek, topraklarıyla birlikte muhtarlık girişi ve merdivenlere atıldı. Kapıyı açmaya ve muhtarlık tabelasını sökmeye çalışan saldırganlar, çerçevelere zarar vererek kayıplara karıştı. Öğleden sonra mesaiye geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında şok yaşayan Yeni Mahalle Muhtarı Saliha Seyrek, durumu polise ihbar etti. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayın bir saldırı değil muhtarlık bahçesinde oyun oynayan çocukların yaptığı bir yaramazlık olduğunu tespit etti.

Gördüğü manzara üzerine büyük bir şok yaşadığını dile getiren Buldan'ın tek kadın muhtarı olan Saliha Seyrek, "Gördüğüm manzara karşısında çok şaşırdım. Gözüm gibi baktığım binaya zarar verilmiş. Çiçekler kopartılarak etrafa topraklarıyla birlikte saçılmış. Çelik kapı açılmaya çalışılmış ve kapıya zarar verilmiş. Muhtarlık levhası yerinden sökülmek istenmiş, çerçeveyi kıvırarak zarar vermişler. Benim kimseyle husumetim olamaz. Sadece mahallemize ve Buldan'ımıza hizmet etmek derdindeyim. Muhtarlık binası pek çok yerde yok. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için büyüklerimiz bu binayı Yeni Mahalle'ye layık gördüler. İlk başta bir saldırı olarak düşünmüştük ama sonradan çocukların yaptığı ortaya çıktı. Ailelerin çocuklarını çevre konusunda bilinçlendirmesi gerekiyor" dedi.

Muhtarlık binasına verilen zararın altından çocuklar çıktı

Muhtarlık binasına verilen zararın altından çocuklar çıktı

Muhtarlık binasına verilen zararın altından çocuklar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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