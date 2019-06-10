Muhtarlık seçimi tartışmasında akrabasını öldürdü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde K.Ş. (40), düğün salonunda karşılaştığı ve muhtarlık seçimleri ile ilgili tartıştığı akrabası Hüseyin Umur'u (64) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Kırıkhan Şahin Düğün Salonu'nda meydana geldi.

Yakının düğününe giden K.Ş., burada akrabası olan Hüseyin Umur'la karşılaştı. Burada K.Ş. ve Hüseyin Umur arasında muhtarlık seçimleri ile ilgili tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre cebince taşıdığı bıçağı çeken K.Ş., Hüseyin Umur'u bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla MKÜ Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hüseyin Umur'un cenazesi Kalekamberli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçan K.Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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DHA