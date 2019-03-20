Muhtarlık seçimine 20 yıldır rakipsiz giriyor

SAKARYA (AA) - MUHAMMET EMİN HORUZ - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'nde muhtarlık görevini 27 yıldır sürdüren Erdal Erdem, 1999'dan beri seçimlere rakipsiz giriyor.

Erdal Erdem, 1992 yılında gerçekleştirilen ara yerel seçimlere 15 gün kala, arkadaşlarının kendisinden habersiz yaptırdıkları afişleri mahallede direklere asarak baskı yapması üzerine, adaylık başvurusunda bulundu. Bu seçimlerde 5 muhtar adayıyla yarışan Erdem, o dönem yaklaşık 900 seçmeni bulunan mahallede, en yakın rakibine 30 oy fark atarak ilk muhtarlık heyecanını yaşadı.

Daha sonra 1994 seçimlerinde de iki rakibiyle yarışan Erdem, bu kez en yakın rakibinin oyunu 8'e katladı. Ardından yapılan 1999, 2004, 2009 ve 2014 yıllarındaki seçimlere rakipsiz katılan Erdem, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de mahallenin tek muhtarı adayı olarak katılıyor.

Erdal Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk adaylığının kendisinden habersiz başladığını anlatarak, "O tarihte pazarlama işi yapıyordum, pazartesi sabahtan iş için gidip hafta sonu dönüyorduk. Bir gece mahalleye döndüğümde, bir baktım ki bütün direklere Erdal Erdem muhtar adayı diye afişler asmışlar." dedi.

Arkadaşlarına bu afişlerin şaka olup olmadığını sorduğunu dile getiren Erdem, "Seni muhtar adayı olarak uygun gördük. Mahalleli de takdir ederse sen muhtar olursun." yanıtını alınca muhtarlık serüveninin başladığını ifade etti.

Erdem, şu anda hem Adapazarı Muhtarlar Derneği Başkanı hem de Sakarya Muhtarlar Federasyon Kurucusu ve Başkanı olarak da görev yaptığını belirtti.

- "Hiç rakip çıkmadı"

En son 1994 yılındaki yerel seçimlerde karşısına rakip çıktığını vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"1992 yılındaki ara seçimlerde 5 tane muhtar adayı ağabeyimiz vardı. Ben 31 yaşında bir delikanlı olarak 6. aday olarak çıktım ve kazandım. 1994 seçimlerinde iki arkadaşımız muhtar adayı oldu. 1994 seçimlerinden sonra 1999 yılında, 2004 yılında, 2009 yılında, 2014 yılında ve bu dönem de 2019 yılında bu saat itibarıyla bize hiç rakip çıkmadı."

- "Mahallede başı ağrıyan muhtarımıza koşar"

Mahallede berberlik yapan Erkut Bozkır, Erdem'in çok dürüst olduğu için karşısına rakip çıkmadığını belirterek, "Biz de bundan memnuniyet duyuyoruz. Erdal ağabeyi milletvekilliğine, belediye başkanlığına layık görüyoruz. 17 seneden beri burada esnafım, henüz karşısına rakip çıktığını görmedim." dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Kasım, "Mahallede başı ağrıyan muhtarımıza koşar. İşi muhtarımız gibi yapamayacaklarından dolayı başka aday çıkmıyor." şeklinde konuştu.

Erdal Erdem, mahallede ikamet eden komşularına, teşekkür ederek çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.





Kaynak: AA