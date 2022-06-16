Muhtelis ne demek, TDK'ya göre Muhtelis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhtelis ne demek? Muhtelis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhtelis kelimesi. Peki muhtelis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhtelis nedir, muhtelis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHTELİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhtelis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhtelis kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhtelis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kamu malını zimmetine geçiren, çalan

