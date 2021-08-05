Siyaset kulislerinden çokça konuşulan kabine değişikliği için yeni isimler iddiaya atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda sosyal medyada yayılan iddialara göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin İçişleri Bakanlığı görevine getirilecek. Söz konusu iddiaların ardından vatandaşlar internet arama motorlarında Muhterem İnce kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Muhterem İnce İçişleri Bakanı mı olacak? sorularına yanıt arıyor.

MUHTEREM İNCE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? MUHTEREM İNCE BİYOGRAFİSİ

Muhterem İnce, 30 Ağustos 1970 tarihinde Çanakkale'de dünyaya geldi.



İlk, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir'in Edremit ilçesinde tamamladı.1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini bitirdi.



Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı, 1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı, 2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı, 2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 ile 2016 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştır.





07 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.



51 yaşındaki Muhterem İnce, evli ve iki çocuk babasıdır. İnce, İngilizce bilmektedir.

MUHTEREM İNCE İÇİŞLERİ BAKANI MI OLACAK?

Muhterem İnce'nin İçişleri Bakanı olacağı iddia edilmiştir. Henüz bu konuda resmi bir karar bulunmamaktadır.