Muhteris ne demek, TDK'ya göre Muhteris kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhteris ne demek? Muhteris TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhteris kelimesi. Peki muhteris ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhteris nedir, muhteris kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHTERİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhteris kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhteris kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhteris kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hırslı



MUHTERİS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bizim doğru yolda bulmadıklarımız, muhteris ve kendi ikballeri için çalışıyor zannettiklerimizdir.

