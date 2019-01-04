Muhteşem çocuklar, muhteşem bir yılı geride bıraktı

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, gerçekleştirdiği konserler ile muhteşem bir seneyi daha geride bıraktı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan ve elde ettiği başarılar ile adını dünyaya duyuran İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 2018 yılını da başarılar ile geride bıraktı.

2018'e hızlı bir başlangıç yapan "Muhteşem Çocuklar", ilk olarak 14 Ocak tarihinde düzenlenen Yeni Yıl Konseri ile Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Orkestra daha sonra, 17 Mart tarihinde Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde izleyici ile buluşarak 3. kuruluş yılını verdiği konser ile kutladı. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da verdiği konser ile bir kez daha izleyicileri kendine hayran bıraktı. Konserin adresi bu kez Arnavutluk'un başkenti Tiran olurken, etkinliğe yüzlerce çocuk ve sanatsever katıldı.

Orkestra, 2018 yılında verdiği 3 büyük konserin yanı sıra tamamen Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hazırlanan, Yunus; Dervişin Rüyası isimli oyunun da müziklerini üstlendi. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan 55 müzisyenin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'ndan 16 tiyatrocu ve 30 koro elemanının uzun soluklu, yoğun bir tempo ile hazırlandıkları oyunda, bu topraklarda yetişmiş en büyük tasavvuf ozanı, Eskişehir'in yetiştirdiği hoşgörü üstadı Yunus Emre; yine bu topraklarda yetişen torunları tarafından canlandırıldı. 18 Kasım tarihinde ilk gösterimi gerçekleştirilen oyun, büyük bir tiyatro başarısı elde ederek takdir toplarken; orkestra da müzikleri ile bu başarıya büyük bir katkı sağladı.

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın kurulduğu günden bu yana elde ettiği başarıların yanı sıra, çocuklara büyük katkılar sağladığını ifade eden Başkan Ataç ise "Çocuklarımızın gösterdiği başarı o kadar büyük ki, ne kadar alkışlasak az... Tabi bunda emeği geçen eğitmenlerinizi ayrıca tebrik ediyorum. Ülkenin zor şartlarında böyle bir iş başarmak, bu başarıyı yakalamak her şehre nasip olmaz. Çocuklarımız ile birlikte velilerimizi de tebrik ediyorum. 40 keman ve 40 öğrencimiz ile başladık bu işe ve şimdi 550 öğrencimiz aktif olarak enstrüman çalıyor. Bu gerçekten olağanüstü bir şey. Belediye velilerine, veliler belediyesine güveniyor. Bu güzellik hiç bozulmasın, tüm ülkeye örnek olsun. Orkestraya hiçbir sınava tabi tutulmadan, ayrım yapılmadan giren çocuklarımız; müzikle tanışmalarının ardından mükemmel bir gelişim gösteriyor. Sadece enstrüman çalmayı öğrenmiyorlar, kötü alışkanlıklardan da uzak duruyorlar. Müzik yapan çocuklarımızın derslerinde de başarı oranları artıyor. Bazıları bu ilgisini devam ettirerek konservatuarı kazanıyor, daha da mutlu oluyoruz. Ülkemizin içinde olduğu olumsuzluklar bu tür projeler ile çözülecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin değerlerine uygun projeler geliştirdiğiniz de başarı da zaten kendiliğinden geliyor. Eğer bu değerler üzerinden yürürsek başarı kaçınılmaz. Yurt içi ve yurt dışında verilen konserler, alınan ödüller bunun göstergesi. Çünkü bunun içinde çağdaşlık var, ileriyi görmek var, çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe taşımak var. Tüm orkestra üyesi çocuklarımıza, velilerimize, eğitmenlerimize 2019'un da başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tepebaşı Ailesi, bu güzel projenin ve çocuklarımızın destekçisi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 2019 yılında da düzenlenen konser programları ile Eskişehir'in adını duyurmaya devam edecek.

Kaynak: İHA