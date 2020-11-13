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  3. Mühürlenen gece kulübünde "Miss Uganda" güzellik yarışması hayrete düşürdü!

Mühürlenen gece kulübünde "Miss Uganda" güzellik yarışması hayrete düşürdü!

Esenyurt'ta koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünde düzenlenen "Miss Uganda" güzellik yarışması izleyenleri şaşırttı. Katılımcıların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları yarışmadan görüntüler ise kameralara böyle yansıdı.

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13 Kasım 2020 Cuma 17:51
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