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Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi 2022? | Milli Piyango barkod sorgulama ekranı

Milli Piyango bileti alan vatandaşlar, mühür bulunmayan biletlerinin geçerli olup olmadığını merak ediyorlar. Bu kapsamda bizlerde Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi 2022? sorusunun cevabına haberimizde yer verirken Milli Piyango barkod sorgulama ekranı haberimizde...

Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi 2022? | Milli Piyango barkod sorgulama ekranı

2021'nin son saatlerini geride bırakmaya çok az bir zaman kala, bu yıl yaşanan olumsuzlukları geride bırakmak isteyen vatandaşlar, 2022'e başlarında talih kuşuyla girmeyi planlıyor. 31 Aralık günü  yapılacak Milli Piyango çekilişinde şansını denemek isteyen fakat bilet kuyruklarında tüm vaktini ziyan etmeyi gereksiz gören vatandaşlar Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi?  sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları | Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç para, kaç lira?

MÜHÜRSÜZ MİLLİ PİYANGO BİLETİ GEÇERLİ Mİ 2022? MİLLİ PİYANGO BARKOD SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango biletlerinde mühür olup olmaması önemli değildir. Önemli olan biletin gerçek olmasıdır. Yani sahte bir bilette mührün olması o biletin geçerliliğini yitirir. Aynı şekilde sahte olmayan bir bilette mühür olmasa da o bilet geçerlidir. Peki biletin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

MİLLİ PİYANGO BARKOD SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? | Milli Piyango biletleri saat kaça kadar alınabilecek?Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor? | Milli Piyango biletleri saat kaça kadar alınabilecek?

Gerçek biletlerin sol alt köşesinde kontrol numaraları kabarık bir şekilde yer alır. Sahte biletlerde ise bu kabartma yapılamaz. Bilet ışığa tutulduğunda üzerinde Milli Piyango'nun MP logosu görülmeli, mavi ve açık yeşil renklerinde parlayan kesik çizgiler şeklindeki elyaflar görünmelidir.

Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi? | Milli Piyango barkod sorgulama

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Aynı zamanda biletin arkasında kalın çerçeve çizgisinin dışında bir ince çerçeve çizgisi daha bulunur ve biletin arka yüzünde bulunan ikramiye planı ve diğer tüm yazılar nettir. Biletin boyu 14.7 cm, genişliği 6 cm'dir. Biletin ön yüzündeki ikramiye numarası bölümünün üstündeki MP amblemi ile Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin imzaları nettir. Tam biletler açık mavi, yarım biletler bayrak kırmızısı ve çeyrek biletler de açık nefti yeşil renkli olup, renkler canlıdır.

Milli Piyango bileti satan marketler | Milli Piyango bileti satan yerlerMilli Piyango bileti satan marketler | Milli Piyango bileti satan yerler

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini Milli Piyango yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

Milli piyango online güvenilir mi?Milli piyango online güvenilir mi?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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