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Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi? | Milli Piyango barkod sorgulama

Yeni yıla saatler kala vatandaşların en büyük umutlarından birinin kaynağı olan Milli Piyango biletleri de kapış kapış sattılıyor. Bayiliklerin kapısındaki kuyruklarda vaktini öldürmek istemeyen kişiler de başka alternatifler deniyor. Peki Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi? İşte Milli Piyango barkod sorgulama...

Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi? | Milli Piyango barkod sorgulama

2020'nin son saatlerini geride bırakmaya çok az bir zaman kala, bu yıl yaşanan olumsuzlukları geride bırakmak isteyen vatandaşlar, 2021'e başlarında talih kuşuyla girmeyi planlıyor. 31 Aralık günü saat 23.00'de yapılacak Milli Piyango çekilişinde şansını denemek isteyen fakat bilet kuyruklarında tüm vaktini ziyan etmeyi gereksiz gören vatandaşlar Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi?  sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

MÜHÜRSÜZ MİLLİ PİYANGO BİLETİ GEÇERLİ Mİ?

Milli Piyango biletlerinde mühür olup olmaması önemli değildir. Önemli olan biletin gerçek olmasıdır. Yani sahte bir bilette mührün olması o biletin geçerliliğini yitirir. Aynı şekilde sahte olmayan bir bilette mühür olmasa da o bilet geçerlidir. Peki biletin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

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Gerçek biletlerin sol alt köşesinde kontrol numaraları kabarık bir şekilde yer alır. Sahte biletlerde ise bu kabartma yapılamaz. Bilet ışığa tutulduğunda üzerinde Milli Piyango'nun MP logosu görülmeli, mavi ve açık yeşil renklerinde parlayan kesik çizgiler şeklindeki elyaflar görünmelidir.

Mühürsüz Milli Piyango bileti geçerli mi? | Milli Piyango barkod sorgulama

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Aynı zamanda biletin arkasında kalın çerçeve çizgisinin dışında bir ince çerçeve çizgisi daha bulunur ve biletin arka yüzünde bulunan ikramiye planı ve diğer tüm yazılar nettir. Biletin boyu 14.7 cm, genişliği 6 cm'dir. Biletin ön yüzündeki ikramiye numarası bölümünün üstündeki MP amblemi ile Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin imzaları nettir. Tam biletler açık mavi, yarım biletler bayrak kırmızısı ve çeyrek biletler de açık nefti yeşil renkli olup, renkler canlıdır.

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Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini Milli Piyango yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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