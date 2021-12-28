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Muin ne demek, TDK'ya göre Muin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muin ne demek, TDK'ya göre Muin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muin ne demek? Muin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muin kelimesi. Peki muin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muin nedir, muin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yardımcı

MUİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tanrı muinin olsun.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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