Müjdat Gezen haddini aştı, kullandığı sözler tepki çekti: Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz

Tele 1 TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında katılan sanatçı Müjdat Gezen, sanat yaşamı hakkında ifadeler kullanırken bir anda siyasete girdi. AK Parti hakkında isim vermeden ifadeler kullanan Gezen, "Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. Ne demişti: ‘Geldikleri gibi giderler'. Bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah” ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Gezen'in ifadesi sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken tepki gösterenler de oldu.

ATATÜRK O SÖZÜ KİMLER İÇİN SÖYLEMİŞTİ

Bilindiği gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Geldikleri gibi giderler' sözünü Osmanlı Devleti'yle savaş halinde olan itilaf devletleri için kullanmıştı.