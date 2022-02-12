Müjdat Gezen'den görülmemiş hareket! Demokrasi Marenası programını sundu, Uğur Dündar'ın balmumu heykeli ile sohbet etti

Tele 1 TV'de ekrana gelen Demokrasi Arenası programına katılan gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri sonrası programa RTÜK tarafından ceza verilmişti. Programın yayın saatinde ise Türk televizyonlarında tarihe geçen ilginç anlar yaşandı.

PROGRAMIN ADINI DEMOKRASİ MARENASI KOYDU

Uğur Dündar'ın yakın arkadaşı olan Müjdat Gezen, cezayı protesto etmek için Demokrasi Marenası adıyla bir program sundu. Gezen, Uğur Dündar'ın balmumu heykeli ile canlı yayında sohbet etti.

Müjdat Gezen programda şunları söyledi:

"Bugünkü konuğum, Uğur Dündar. Bu gece ona sayın ya da beyefendi diye hitap etmeyeceğim, Çünkü yarım asrı aşkın dostluğumuz var. İlk defa ayak ayak üstüne attığını gördüm, Sen, seyircinin karşısında bugüne kadar hiç ayak ayak üstüne atmadın. Ayağını indirmek için dört kişi çalıştı. Başaramadı. Yılmaz Büyükerşen’e danışacaktım, 'Nasıl yapabiliriz' diye. 'İmkanı yok, onun anatomik, böyle' dedi. Uğurcum diyorum ki bugün geyiklerden bahsedelim. Mesela ben Ren geyiklerini merak etmişimdir. Bizim geyiklere benzemez...”

YILMAZ BÜYÜKERŞEN YAYINA KATILDI

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de programa video göndererek konuk oldu. Büyükerşen, öğrencilik zamanlarında çalıştığı bir gazetede yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

" Rahmetli İsmet İnönü'nün bir demeciydi. Saat 11'e 5 kala birinci şubeden gelip yasağı tebliğ ettiler, imzaladık. Asıl işi müretteplik olmayıp da matbaada yazı nasıl dizilir bilenlere yardım da etmek suretiyle biz oraya yasak sayılmayacak bir magazin haberi uydururduk veya elimizde bir klişe varsa koyar, resim çıkarırdık.

Benim aklıma kızgınlıkla geldi. Sayfa birden bire değişecekti, bir şey bulacaktık. Alelacele iri harflerle ‘patlıcan oturtması nasıl yapılır' başlığını taşıyan bir haber koydum oraya ve bastık gazeteyi. Bundan ceza aldık.

İlanımız kesildi. Kağıt tahsisimiz bir-iki ay verilmedi. Sağ partiler ne zaman yönetimi beceremezlerse mutlaka baskıya doğru giderler. Bu baskının birinci şartı da basını susturmaktır."