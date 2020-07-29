Müjde Ar'dan Bodrum'daki gürültü kirliliğine tepki: ''Kantarın topuzu kaçtı''

Muğla'nın Bodrum ilçesinde huzurlu bir hayat süren Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Müjde Ar, son iki aydır ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinden oluşan gürültü kirliliğine tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Müjde Ar, yakın çevrede açılan yeni otelin gündüz plaj konserleri, gece ise canlı müzik yayınından meydana gelen gürültü kirliliğinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Ar konuyla ilişkin olarak "Sakin olduğu için buraya yerleştik. Bu otel, 5-6 yıl önce buraya yapıldı. Otelle ilgili sıkıntılarımız vardı ama gittikçe kantarın topuzu kaçtı. Yaklaşık 2 aydır müzik gürültüsünden uyuyamıyorum'' dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a şikayet mektubu yolladığını belirten Müjde Ar ''Uyarmak bizim görevimiz, takip etmek adli makamların birinci dereceden belediyenin görevi. Belediye başkanı bunları kapatacağını sözlü olarak bildirdi. Bunların ruhsatları yok, işletme belgeleri yok. Gündoğan'ın yanı sıra Gümüşlük ve Bitez sessiz alan ilan edildi. Burada eğlence yerleri belli. Çok bayılan, sabaha kadar müzik dinlemek isteyen oralardan ev alıyor. Bizim gibi huzur bulmak isteyenlerde böyle yerlerde yaşıyorlar" dedi.

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