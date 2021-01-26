Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Yeşilçam'ın başarılı oyuncu Müjde Ar şu sıralar kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu nedeniyle sarsıcı günler geçiriyor. Usta oyuncu Müjde Ar kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR

2.5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden 63 yaşındaki Mehtap Ar'ın yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Müjde Ar, kardeşinin sağlık durumuyla ilişkin olarak yaptığı açıklamada;

"8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar" şeklinde konuştu.

"BİRİCİK KARDEŞİM, O BENİM HER ŞEYİM"

Uzun süre hastanede kalması nedeniyle kendisine de Koronavirüs testi yapıldığını dile getiren oyuncu Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

Doktorların, Mehtap Ar'ın beyninde pıhtıların oluştuğunu ve bunları dağıtmaya çalıştıklarını dile getirerek Müjde Ar, "Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.