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Müjde geldi! Esnafa kira ve hibe desteği başvuruları bugün başlıyor

Son dakika haberi... Koronavirüs salgının ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle esnaflara sağlanacak olan esnaf ve kira desteği başvuruları bugün başlıyor.

Müjde geldi! Esnafa kira ve hibe desteği başvuruları bugün başlıyor

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Pekcan konuşmasında milyonlarca esnaf ve sanatkarın başvuruların ne zaman yapılacağını merakla beklediği kira yardımı ve hibe desteğine başvuruların bugünden itibaren alınacağını açıkladı.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ülkemizden yeni 'unicorn'lar çıkması için kurumsal bir alt yapı oluşturmak istiyoruz.

 (Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek.

Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız"

Detaylar geliyor...

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Tayfun Altuntaş
Editör


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