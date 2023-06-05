Müjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzeler

Havalar ısındıkça sebze fiyatları düştü. Geçtiğimiz aylara göre sebze fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 düşüş görüldü.

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Müjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzeler

Havanın ısınmasıyla birlikte sebze fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Son aylara kıyasla, sebzelerin fiyatlarında yaklaşık olarak %20'lik bir azalma meydana geldi.

Geçtiğimiz ayın enflasyon verileriyle beraber, fiyatı düşen ürünlerin hangileri olduğu belirlendi. Bu ürünler arasında sebzeler de yer aldı. Kış aylarında yüksek fiyatları nedeniyle eleştirilen sebzeler, havaların ısınmasıyla birlikte fiyat düşüşüne geçti. Tarlalarda bolluk yaşanan sebzelerin fiyatları da düşmeye başladı. Sebzelerin fiyatlarında yaklaşık olarak %20'lik bir düşüş kaydedildi.

Müjde! Havalar ısındıkça sebze fiyatları düşüyor, işte fiyatı düşen o sebzeler

Örneğin, İstanbul semt pazarında geçen hafta 30 lira olan domatesin fiyatı bu hafta 20 liraya, patlıcanın fiyatı 30 liradan 20 liraya ve soğanın fiyatı ise 20 liradan 10-15 liraya kadar düştü.

Fiyatlardaki düşüşle ilgili konuşan pazarcı Ercan Erişkin, "Yaz aylarında fiyatlar düşüyor. Semiz otu 15 liraydı şimdi 10 lira, ıspanak 30 liraydı şimdi 20 lira, pırasa 15 liraya kadar düştü. Kıvırcık 5 liraya kadar düştü, patlıcan 25 lira, domates 20 liraya kadar düştü. Vatandaşlar fiyatlardan memnun. Önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da düşebilir" dedi.

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