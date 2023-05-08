Müjde Uzman'ın eski sevgilisi ünlü isim çıktı! Kimse ikisini birlikte düşünmemişti!

Müjde Uzman'ın geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile yemek yemesi, aralarında aşk yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak, herhangi bir açıklama yapılmadı. Sinan Akçıl'a yöneltilen "Müjde Hanım ile ilişkiniz var mı?" sorusuna, "Çok iyi arkadaşlığımız var" yanıtı verildi. Bu açıklama 'aşka açık kapı' olarak yorumlanırken, Müjde Uzman'ın eski sevgilisi de gündeme geldi

MÜJDE UZMAN İLE SİNAN AKÇIL GÜNDEMDEYDİ





Müjde Uzman, İstanbul'da 26 Eylül 1984 tarihinde doğdu ve modellikle kariyerine başladı. Daha sonra VJ'lik yaparken oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimi 2008 yapımı "Paramparça Aşklar" dizisiyle oldu ve sonrasında birçok dizi ve projede yer aldı.

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Konuk oyuncu olarak rol aldığı "Kapalı Çarşı" ve "Aşk Bir Hayal" dizilerinin ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Muhteşem Yüzyıl", "20 Dakika" ve "Kiralık Aşk" gibi dizilerde rol aldı. 2015 yılında "Hadi İnşallah" filminde sinema dünyasına adım attı.

2014 yılında tiroid kanserine yakalandığını açıklayan Müjde Uzman, tedavi sürecini başarıyla atlattı.

Son zamanlarda Sinan Akçıl ile ilişkisiyle gündeme gelen Müjde Uzman'ın eski sevgilisi ise henüz açıklanmadı ve ilişkinin neden sonlandığı hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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İŞTE MÜJDE UZMAN'IN ESKİ SEVGİLİSİ





Müjde Uzman'ın eski erkek arkadaşı, sosyal medyada gündem haline gelerek ünlü olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl, eski sevgilisi Müjde Uzman hakkında çarpıcı açıklamalar yapan YouTuber Oğuzhan Uğur, "o kadın" şeklinde hitap ederek ilginç ifadeler kullanmıştı.

Son zamanlarda, Müjde Uzman'ın bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl da gündeme gelerek ilişkilerinin neden bittiği merak konusu oldu. Birlikte oldukları dönemde "EKG cihazı gibiydik" şeklinde açıklama yapan Akçıl, ayrılıklarıyla ilgili ise sessiz kalmayı tercih etti.