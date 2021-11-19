Müjdeler peş peşe geliyor! Mehmet Erdem ve Vildan Atasever'den sevindiren haber!

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile ünlü oyuncu Vildan Atasever'in ani bir kararla nikah masasına oturmalarının nedeninin Vildan Atasever'in hamile olduğu iddia edilmişti. Ancak ünlü çiftten bir açıklama gelmemişti.

43 yaşındaki ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile bir süredir birlikte olan 40 yaşındaki ünlü oyuncu Vildan Atasever geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdikleri törenle hayatlarını birleştirdi.

4 HAFTALIK HAMİLE

İstanbul'da bulunan bir otelde gerçekleşen törenle hayatlarını birleştiren çiftten başarılı oyuncu Vildan Atasever'in bebek beklediği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Atasever, geçtiğimiz günlerde tam 4 haftalık hamile olduğunu öğrendi.

Güzel oyuncunun nazar korkusuyla bu haberi şimdilik sadece ailesiyle paylaştığı öğrenildi.