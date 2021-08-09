Müjdeyi verdi: Hazırlıklar tamam! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evleniyor!

Uzun zamandır birlikte oldukları bilinen Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler'in aşkının evliliğe gittiği geçtiğimiz aylarda öğrenilmişti. Bir senedir birlikte olan çiftten beklenen müjdeli haber Elbirliler cephesinden geldi.

Geçtiğimiz aylarda Türkmen'in Elbirliler'e evlilik teklifi ettiği ortaya çıkmış ancak çiftten herhangi bir açıklama gelmezken Elbirliler, "Haberleri görmedim. Söyleyeceğim tek bir şey var, her şey çok güzel gidiyor. Hayırlısı artık” diyerek, kafa karıştırmıştı.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ

Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen influencer Melodi Elbirliler, sevgilisi Arda Türkmen ile evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını hatta düğün tarihlerinin belli olduğunu açıkladı.

Gelinliğin bile hazır olduğunu belirten Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım" dedi. Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

1991 yılında İzmir - Karşıyaka'da doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada "güzellik bloggeri" olarak tanınıyor. Instagram hesabında 500 bini aşkın takipçisi bulunan 30 yaşındaki Elbirliler daha çok yaptığı makyaj videoları yayınlıyor.

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ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Arda Türkmen lise eğitimini Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamlayan Türkmen, üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi'nde çift dal yaparak İşletme ve Sahne Gösteri Sanatları bölümlerinden mezun oldu.

Arda Türkmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?