Mujik ne demek, TDK'ya göre Mujik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mujik ne demek? Mujik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mujik kelimesi. Peki mujik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mujik nedir, mujik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mujik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mujik kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre mujik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rus köylüsü

