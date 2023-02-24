Mujo Smajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mujo Smajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mujo Smajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mujo Smajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mujo Smajic 12 Ağustos 2002 tarihinde Bihac şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mujo Smajić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mujo Smajic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mujo Smajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mujo Smajic'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mujo Smajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mujo Smajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mujo Smajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mujo Smajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Krupa U19

14 Şubat 2020 yılında V. Mostar U19

1 Eylül 2020 yılında Prijedor U19

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

28 Şubat 2022 yılında S. Novi Grad

Mujo Smajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mujo Smajic şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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