Mukaddema ne demek, TDK'ya göre Mukaddema kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukaddema ne demek? Mukaddema TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukaddema kelimesi. Peki mukaddema ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukaddema nedir, mukaddema kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKADDEMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukaddema kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukaddema kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukaddema kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Önce, evvelce, eskiden

