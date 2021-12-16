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Mukadder ne demek, TDK'ya göre Mukadder kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mukadder kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mukadder ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mukadder nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mukadder kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mukadder ne demek, TDK'ya göre Mukadder kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukadder ne demek? Mukadder TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukadder kelimesi. Peki mukadder ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukadder nedir, mukadder kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUKADDER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukadder kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mukadder kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukadder kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan

MUKADDER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler.

MUKADDER KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mukadder olmak

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