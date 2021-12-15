Mukaddesat ne demek, TDK'ya göre Mukaddesat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukaddesat ne demek? Mukaddesat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukaddesat kelimesi. Peki mukaddesat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukaddesat nedir, mukaddesat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKADDESAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukaddesat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukaddesat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukaddesat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kutsal sayılan inanç ve davranışlar

