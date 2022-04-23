Mukaddime ne demek, TDK'ya göre Mukaddime kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukaddime ne demek? Mukaddime TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukaddime kelimesi. Peki mukaddime ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukaddime nedir, mukaddime kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKADDİME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukaddime kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukaddime kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukaddime kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ön söz

- Bir olayın başlangıcı



MUKADDİME CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babam, 'eti senin, kemiği benim!' mukaddimesiyle beni hocaya emanet ettiğini söyledi.

