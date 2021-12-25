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Mükâleme ne demek, TDK'ya göre Mükâleme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mükâleme kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mükâleme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mükâleme nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mükâleme kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mükâleme ne demek, TDK'ya göre Mükâleme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mükâleme ne demek? Mükâleme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mükâleme kelimesi. Peki mükâleme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mükâleme nedir, mükâleme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜKÂLEME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mükâleme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mükâleme kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mükâleme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karşılıklı konuşma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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