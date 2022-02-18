Mukannen ne demek, TDK'ya göre Mukannen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukannen ne demek? Mukannen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukannen kelimesi. Peki mukannen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukannen nedir, mukannen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKANNEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukannen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukannen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukannen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belli, belirli, kesinleşmiş, şaşmaz

- Kanun durumuna gelmiş, kanunlaşmış

