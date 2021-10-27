Mukarrerat ne demek, TDK'ya göre Mukarrerat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukarrerat ne demek? Mukarrerat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukarrerat kelimesi. Peki mukarrerat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukarrerat nedir, mukarrerat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKARRERAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukarrerat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukarrerat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukarrerat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alınan kararlar, kararlaştırılmış şeyler

