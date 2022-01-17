Mukavemet Koşusu ne demek, TDK'ya göre Mukavemet Koşusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukavemet koşusu ne demek? Mukavemet koşusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukavemet koşusu kelimesi. Peki mukavemet koşusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukavemet koşusu nedir, mukavemet koşusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKAVEMET KOŞUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukavemet koşusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mukavemet koşusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- 3-15 kilometre arasındaki uzun mesafeli koşulardan her biri

