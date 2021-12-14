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Mukavemet ne demek, TDK'ya göre Mukavemet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mukavemet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mukavemet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mukavemet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mukavemet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mukavemet ne demek, TDK'ya göre Mukavemet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukavemet ne demek? Mukavemet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukavemet kelimesi. Peki mukavemet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukavemet nedir, mukavemet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUKAVEMET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukavemet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mukavemet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukavemet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dayanma, karşı durma, karşı koyma, dayanırlık
- Direnç

MUKAVEMET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bünyesi de, ruhu da hayatın güçlükleriyle ve yoksullukları ile çarpışarak mukavemet ve kudret kazanmıştı.

MUKAVEMET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mukavemet etmek (veya göstermek)
- mukavemeti kırılmak

MUKAVEMET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mukavemet koşusu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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