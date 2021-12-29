Mukavvi ne demek, TDK'ya göre Mukavvi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukavvi ne demek? Mukavvi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukavvi kelimesi. Peki mukavvi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukavvi nedir, mukavvi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKAVVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukavvi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukavvi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukavvi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuvvetlendirici, güç katıcı

