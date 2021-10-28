Mukayyit ne demek, TDK'ya göre Mukayyit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukayyit ne demek? Mukayyit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukayyit kelimesi. Peki mukayyit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukayyit nedir, mukayyit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKAYYİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukayyit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukayyit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukayyit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayıt işlerini yapan kimse

- Kaydedici makine

