Mükellef ne demek, TDK'ya göre Mükellef kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mükellef ne demek? Mükellef TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mükellef kelimesi. Peki mükellef ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mükellef nedir, mükellef kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜKELLEF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mükellef kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mükellef kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mükellef kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yükümlü

- Eksiksiz, özenli bir biçimde yapılmış

- Vergi vermekle yükümlü olan kimse veya kuruluş



MÜKELLEF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Okul sadece kafayı değil kalbi de terbiye etmekle mükelleftir.

- Aralanan kapıdan girdim, mükellef fakat loş antrede Mapa kraliçesi ayakta duruyor.



MÜKELLEF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- vergi mükellefi

