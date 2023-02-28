Mukhammad Ali Abdurakhmonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammad Ali Abdurakhmonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammad Ali Abdurakhmonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammad Ali Abdurakhmonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammad Ali Abdurakhmonov 5 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Мухаммад-Али Абдурахманов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammad Ali Abdurakhmonov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mukhammad Ali Abdurakhmonov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mukhammad Ali Abdurakhmonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammad Ali Abdurakhmonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammad Ali Abdurakhmonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammad Ali Abdurakhmonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Surkhon

Mukhammad Ali Abdurakhmonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammad Ali Abdurakhmonov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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