Mukhammad Safo Fozilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammad Safo Fozilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammad Safo Fozilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammad Safo Fozilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammad Safo Fozilov 28 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сафо Фозилов Мухаммад şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammad Safo Fozilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına - tarihinde katılmıştır. Mukhammad Safo Fozilov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mukhammad Safo Fozilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammad Safo Fozilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammad Safo Fozilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammad Safo Fozilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammad Safo Fozilov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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