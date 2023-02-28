Mukhammad Yuldoshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammad Yuldoshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammad Yuldoshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammad Yuldoshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammad Yuldoshev 17 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Муҳаммад Йўлдошев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammad Yuldoshev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mukhammad Yuldoshev'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mukhammad Yuldoshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammad Yuldoshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammad Yuldoshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammad Yuldoshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2020 yılında FK Andijon

1 Şubat 2021 yılında Mash'al

10 Ocak 2023 yılında Sogdiana

Mukhammad Yuldoshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammad Yuldoshev şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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