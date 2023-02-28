Mukhammadali Alikulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadali Alikulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammadali Alikulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammadali Alikulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammadali Alikulov 14 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Мухаммадали Аликулов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammadali Alikulov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metallurg Bekabad futbol takımında oynamaktadır. Metallurg Bekabad takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mukhammadali Alikulov'nin Metallurg Bekabad ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mukhammadali Alikulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammadali Alikulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammadali Alikulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammadali Alikulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2022 yılında Metallurg Bk.

Mukhammadali Alikulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammadali Alikulov şuan Metallurg Bekabad takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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