Mukhammadali Giyosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadali Giyosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammadali Giyosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammadali Giyosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammadali Giyosov 30 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Муҳаммадали Ғиёсов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammadali Giyosov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mukhammadali Giyosov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mukhammadali Giyosov'nin FC Olympic ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mukhammadali Giyosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammadali Giyosov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammadali Giyosov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammadali Giyosov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında FK Buxoro

1 Şubat 2021 yılında FC Olympic

31 Aralık 2022 yılında FC Buxoro

1 Ocak 2023 yılında FC Olympic

Mukhammadali Giyosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammadali Giyosov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Mukhammadali Giyosov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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