Mukhammadali Urinboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadali Urinboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammadali Urinboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammadali Urinboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammadali Urinboev 24 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammadali Urinboev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Mukhammadali Urinboev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mukhammadali Urinboev'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mukhammadali Urinboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammadali Urinboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammadali Urinboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammadali Urinboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Pakhtakor

Mukhammadali Urinboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammadali Urinboev şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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