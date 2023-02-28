Mukhammadanas Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadanas Khasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammadanas Khasanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammadanas Khasanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammadanas Khasanov 22 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Özbekistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мухаммаданас Хасанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammadanas Khasanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Asia Sports Management yapmaktadır. Mukhammadanas Khasanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mukhammadanas Khasanov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mukhammadanas Khasanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammadanas Khasanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammadanas Khasanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammadanas Khasanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Kokand 1912

5 Ağustos 2019 yılında Sogdiana

31 Aralık 2019 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2022 yılında Loko Tashkent

20 Temmuz 2022 yılında OKMK Olmaliq

Mukhammadanas Khasanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammadanas Khasanov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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