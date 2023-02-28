Mukhammadaziz İbrakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadaziz İbrakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammadaziz İbrakhimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammadaziz İbrakhimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammadaziz İbrakhimov 29 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Мухаммадазиз Ибрахимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammadaziz İbrakhimov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Mukhammadaziz İbrakhimov'nin FC Olympic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mukhammadaziz İbrakhimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammadaziz İbrakhimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammadaziz İbrakhimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammadaziz İbrakhimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında FC Olympic

Mukhammadaziz İbrakhimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammadaziz İbrakhimov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mukhammadaziz İbrakhimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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