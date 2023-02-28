Mukhammadkarim Toirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadkarim Toirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammadkarim Toirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammadkarim Toirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammadkarim Toirov 25 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Муҳаммадкарим Тоиров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammadkarim Toirov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mukhammadkarim Toirov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mukhammadkarim Toirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammadkarim Toirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammadkarim Toirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammadkarim Toirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Andijon

Mukhammadkarim Toirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammadkarim Toirov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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