Mukhammadodil Kakhramonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadodil Kakhramonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammadodil Kakhramonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammadodil Kakhramonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammadodil Kakhramonov 10 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Муҳаммадодил Қаҳрамонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammadodil Kakhramonov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mukhammadodil Kakhramonov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mukhammadodil Kakhramonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammadodil Kakhramonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhammadodil Kakhramonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammadodil Kakhramonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Bunyodkor

Mukhammadodil Kakhramonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammadodil Kakhramonov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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