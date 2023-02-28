Mukhammadzhon Rakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhammadzhon Rakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhammadzhon Rakhimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhammadzhon Rakhimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhammadzhon Rakhimov 15 Ekim 1998 tarihinde Kulob şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Рахимов Мухаммадчон şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhammadzhon Rakhimov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Moscow yapmaktadır. Mukhammadzhon Rakhimov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mukhammadzhon Rakhimov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mukhammadzhon Rakhimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhammadzhon Rakhimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mukhammadzhon Rakhimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhammadzhon Rakhimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Khosilot

1 Ocak 2018 yılında Istiqlol

19 Temmuz 2021 yılında Ordabasy

22 Şubat 2022 yılında Istiqlol

24 Ocak 2023 yılında Nasaf Qarshi

Mukhammadzhon Rakhimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhammadzhon Rakhimov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mukhammadzhon Rakhimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ravshan Kulob

Tacikistan takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.