Mukhran Bagrationi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhran Bagrationi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhran Bagrationi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mukhran Bagrationi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mukhran Bagrationi 13 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მუხრან ბაგრატიონი şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mukhran Bagrationi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mukhran Bagrationi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mukhran Bagrationi'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Mukhran Bagrationi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mukhran Bagrationi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi
Mukhran Bagrationi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mukhran Bagrationi şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Mukhran Bagrationi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Gürcistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.
Gürcistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.