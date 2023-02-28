Mukhsin Bozorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhsin Bozorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhsin Bozorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhsin Bozorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhsin Bozorov 7 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Муҳсин Базаров şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhsin Bozorov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mukhsin Bozorov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mukhsin Bozorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhsin Bozorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mukhsin Bozorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhsin Bozorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Metallurg Bk.

31 Temmuz 2021 yılında Sogdiana

Mukhsin Bozorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhsin Bozorov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.